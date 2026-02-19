Este viernes se elige a la Reina del Carnaval del País 2026

Este viernes 20 de febrero, a partir de las 21 horas, el Corsódromo será el escenario donde cuatro destacadas integrantes de las comparsas buscarán convertirse en la nueva soberana de la Fiesta Nacional del Carnaval del País.
Se trata de:
*Ángeles Félix (28 años) reina de O Bahía, del Club Pescadores
*Valentina Giménez (25 años) representando a la comparsa Papelitos, del Club Juventud Unida
*Mary Ann Morrison (29 años) representante de la comparsa Marí Marí, del Club Central Entrerriano.
*Manuela Scorzelli (24 años) de la comparsa Ara Yeví, del Club Tiro Federal
Además de la elección de la reina, el público disfrutará de un show de portabanderas, la presentación de las comisiones de frente y el contrapunto entre batucadas y pasistas.
Entradas a la venta
-General (con acceso a tribuna): $10.000
-Silla: $20.000
-Mesa (4 ubicaciones): $100.000
La boletería del Corsódromo estará abierta este viernes de 9 a 13 y desde las 17 hasta el final del espectáculo.