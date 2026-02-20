 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale CORTES DE CALLE

Cortes totales y parciales para recuperación de pavimento en Pueblo Nuevo y barrio Munilla

Las restricciones alcanzan a diferentes sectores de la ciudad en el área cercana a la costa del río Gualeguaychú. Algunas intervenciones exigen la ocupación completa de la traza hasta su habilitación segura.

20 Feb, 2026, 19:49 PM

El Gobierno de Gualeguaychú comunica la aplicación de restricciones vehiculares en diversos sectores del ejido urbano, entre ellos Pueblo Nuevo, el Munilla y el entorno de la Costanera, a partir de intervenciones sobre la calzada que demandan el cierre total o parcial del sector intervenido.

 

Las interrupciones comprenden los siguientes puntos:

• 3 de Febrero y Estrada

• Eva Perón, entre Del Valle y Concordia

• Camila Nievas y Tala

• Del Valle, entre Perón y Montevideo, con reducción a media mano

 

Las tareas corresponden a la reparación de sectores deteriorados mediante la extracción del material dañado, saneamiento del área afectada, recomposición de la base estructural y posterior colocación de hormigón.

 

Este esquema técnico restituye la capacidad portante de la superficie y extiende su durabilidad frente a la circulación cotidiana.

 

La circulación permanecerá restringida hasta la finalización de las labores y hasta que el hormigón alcance el fraguado adecuado para su habilitación, proceso que puede demandar varios días.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

CORTES DE CALLE

