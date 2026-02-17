“Gualeguaychú vivió un fin de semana histórico”, expresó Davico

“Vivimos un fin de semana histórico. Gualeguaychú estuvo llena, con 100% de ocupación, playas y balnearios colmados, el Carnaval brillando y cada sector turístico trabajando con excelentes resultados. Esto demuestra que cuando hay orden y gestión, la ciudad crece”, afirmó el jefe comunal.

Davico destacó el trabajo articulado entre el Estado municipal, las fuerzas de seguridad y el sector privado: "no hubo un solo corte de agua y todas las prestaciones municipales funcionaron como se planificó. Quiero agradecer a cada trabajador municipal, a las fuerzas federales y provinciales que nos acompañaron, y especialmente a los prestadores turísticos, que son quienes sostienen la calidad del destino. La articulación fue clave para que todo se desarrollara con normalidad y sin inconvenientes”.

El intendente subrayó además la recuperación del espacio público y la presencia masiva de visitantes en la Costanera y las playas: “Ver la Costanera, los balnearios y nuestros espacios recreativos nuevamente llenos de familias y turistas es una señal muy positiva. Estamos consolidando a Gualeguaychú como un destino elegido todo el año”.

Finalmente, Davico remarcó que los resultados superaron los registros del año anterior y reafirmó el compromiso de su gestión: “Ningún prestador trabajó menos que el año pasado y muchos duplicaron sus números. Eso habla de una ciudad que se organiza, que se prepara y que genera confianza. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad para que cada fin de semana largo sea una oportunidad de desarrollo para todos los gualeguaychuenses”.

Los prestadores turísticos, por su parte, manifestaron su satisfacción por el desarrollo del fin de semana. Coincidieron en que la ciudad “estuvo llena de gente”, que no se registraron inconvenientes y que tanto la Costanera como los balnearios y las playas recuperaron plenamente la presencia de público.

Según expresaron, la mayoría de los rubros tuvo números muy superiores a los del año pasado para la misma fecha. Si bien señalaron que en gastronomía no se registró tanta rotación como en otras temporadas, destacaron la alta ocupación general y el muy buen funcionamiento de los campings. En ese sentido, desde Solar del Este confirmaron que recibieron el doble de visitantes en comparación con el mismo fin de semana del año pasado. De manera coincidente, los prestadores aseguraron que ningún emprendimiento de Gualeguaychú trabajó por debajo de los niveles registrados en 2025.

Entre el 14 y el 17 de febrero, la ocupación promedio alcanzó el 100% en complejos spa, all inclusive, hoteles, glamping, hostels, hoteles residenciales, apart hotel, bungalows, cabañas, hosterías y hospedajes habilitados y registrados. A ello se sumó una intensa actividad en unidades de acampe, con 2433 plazas ocupadas, destacándose el gran arribo de motorhomes y casillas rodantes en la zona portuaria y en la Costanera del Tiempo.

En cuanto a los principales atractivos turísticos, se registraron 4507 ingresos a las Termas del Guaychú, 3100 entradas a Ñandubaysal y 7540 accesos a los balnearios Playa Norte, Solar del Este, Parque del Sol y Los Pinos, reflejando el intenso movimiento y la diversidad de propuestas disfrutadas por visitantes y vecinos.

Eventos y propuestas que convocaron multitudes

Entre los grandes motores de este fin de semana se destacó el brillo del Carnaval del País, Fiesta Nacional que volvió a convocar a más de 60 mil personas en el Corsódromo, reafirmando su lugar como el espectáculo a cielo abierto más importante de la Argentina.

También tuvo una masiva participación el tradicional Entierro del Carnaval de los Corsos Populares Matecito, expresión genuina de la identidad barrial y popular de la ciudad.

El enoturismo fue otro de los grandes protagonistas a través del Camino del Vino, que sumó visitantes con la celebración de la Vendimia en la Bodega Boutique Las Magnolias, donde vecinos y turistas disfrutaron de propuestas culturales y gastronómicas en un entorno natural privilegiado.

A estas actividades se sumaron los museos locales, que recibieron un importante flujo de público durante todo el fin de semana, y las playas de la ciudad, que fueron ampliamente elegidas por quienes buscaron disfrutar del río y el paisaje.

Operativo integral de seguridad y prevención

El Gobierno de Gualeguaychú implementó un amplio operativo articulado entre distintas áreas municipales, con el acompañamiento de la Policía de Entre Ríos, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina, que se desarrolló con total éxito, permitiendo que gualeguaychuenses y turistas disfrutaran del fin de semana en un marco cómodo y de seguridad.

La Agencia de Seguridad del Gobierno, a través de la Dirección de Tránsito, realizó controles de alcoholemia apoyados en nueva tecnología incorporada, como domos y bodycams, lo que permitió detectar conductores con alcohol en sangre y otras irregularidades, actuando en consecuencia para salvaguardar la seguridad vial.

Gendarmería Nacional efectuó controles en el cruce de la Ruta Nacional 136 y la Ruta Provincial 20; la Policía Federal hizo lo propio en la intersección del Acceso Norte y Primera Junta; mientras que Prefectura Naval cubrió la zona portuaria con base operativa bajo el Puente Méndez Casariego durante las 24 horas.

Prefectura dispuso además un bote semirrígido y una moto de agua para controles de embarcaciones deportivas y recreativas, junto a recorridas periódicas por los balnearios de mayor flujo, el puerto local y el sector denominado “Cancha Larga”. En apoyo a las tareas fluviales, se afectaron móviles terrestres para patrullajes preventivos y presencia disuasiva en el Puerto Local y accesos estratégicos.

En materia de seguridad dentro y fuera del Corsódromo, se replicaron los operativos habituales de cada fin de semana, desarrollándose con total normalidad y sin registrarse hechos destacables.

Fuerte presencia sanitaria y promoción de la salud

Otro aspecto relevante fue el trabajo desplegado por la Subsecretaría de Salud, que instaló una carpa sanitaria en la cabecera del Puente Méndez Casariego, sumada a la ya dispuesta en el Corsódromo. En la carpa de la Costanera se realizaron más de 30 controles de sífilis y VIH, mientras que en el Corsódromo se efectuaron controles arteriales y de ginecología.

En ambos puntos hubo médicos, obstetras, enfermeros y agentes sanitarios que además promovieron programas municipales, instaron a completar calendarios de vacunación y distribuyeron preservativos, reforzando las acciones de prevención y cuidado comunitario.

Cabe destacar que también el Hospital Centenario montó una carpa sanitaria, equipada con los elementos necesarios para atender todo tipo de urgencias y con una ambulancia dispuesta en el lugar para realizar traslados inmediatos al Hospital en el caso que la complejidad del cuadro lo requiriera. En ese puesto, la mayoría de las más de 50 consultas registradas fueron por hipertensión arterial, aunque también se atendieron pacientes con distintas heridas menores y otros por consumo excesivo de alcohol.

El Gobierno de Gualeguaychú celebra el éxito del operativo integral coordinado junto a las distintas áreas municipales y fuerzas de seguridad, que permitió consolidar un fin de semana XXL histórico, con ocupación plena, gran movimiento turístico y una agenda cultural, recreativa y productiva que reafirma el crecimiento sostenido de la ciudad como destino turístico de referencia nacional.

