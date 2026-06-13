Bomberos rescataron a dos personas atrapadas en un ascensor

A las 01:55 h de este sábado, el móvil 35 de Bomberos Voluntarios de gualeguaychú intervino en un rescate de personas atrapadas en el ascensor del edificio ubicado en 1º Junta N.º 126.

Al arribo, se constató que el ascensor se encontraba detenido entre el segundo y tercer piso, con dos personas en su interior. Se procedió a reiniciar el comando eléctrico, logrando que la cabina descendiera hasta planta baja.

Posteriormente, se realizó la apertura de las puertas de manera normal y se liberó a las dos personas atrapadas, sin presentar daños ni lesiones físicas.