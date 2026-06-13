La Feria Internacional del Libro Gualeguaychú sigue sumando participantes

La Subsecretaría de Cultura de Gualeguaychú continúa avanzando en la organización de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, que se desarrollará los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio, con una amplia programación pensada para toda la comunidad.

En palabras del subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo: “La Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú, sin dudas, crece y se consolida año a año, ya que es un genuino espacio de participación, de estímulo a la lectura como motor de la imaginación, la cosmovisión y el pensamiento crítico, y una invitación a conocer y difundir nuestra cultura local y regional, así como a abrir las puertas a otras culturas que enriquezcan nuestra mirada global".

En esta etapa, se encuentran abiertas las inscripciones destinadas a autores, editoriales, librerías, disertantes y propuestas culturales que deseen formar parte del evento. El plazo de inscripción se extiende hasta el 21 de junio, y durante la semana siguiente el equipo de la producción avanzará en la organización y disposición de los espacios.

La Feria Internacional del Libro Gualeguaychú transita su tercer año consecutivo, consolidándose como un espacio de encuentro entre la literatura, la educación y la cultura. En este sentido, el evento continúa ampliando su alcance, con la participación de editoriales de distintos puntos del país y también del exterior, en una clara apuesta por proyectar la Feria más allá de las fronteras locales.

Entre las propuestas que se encuentran en desarrollo, se prevé que los autores cuenten con un espacio propio en el Teatro del Puerto, donde funcionará un café literario que propiciará el intercambio con el público. Asimismo, se trabaja en la participación de disertantes con trayectoria y reconocimiento en el ámbito literario y cultural, entre otras actividades que se irán confirmando en las próximas semanas.

La programación incluirá también propuestas musicales, entre ellas la presentación de la Orquesta Infanto-Juvenil Yaguarí Guazú de nuestra ciudad y la Banda Orquesta Municipal de Rio Negro (ROU); junto a otras expresiones artísticas que formarán parte de la grilla artística.

Por otra parte, la Feria contará con un sector especialmente dedicado a los niños, con actividades inclusivas. Habrá talleres orientados a la lectura, la poesía, la escritura y el armado de libros, destinados a todo público.

En articulación con el sistema educativo, se espera la participación activa de instituciones escolares, promoviendo visitas organizadas que permitan a los estudiantes recorrer la feria y vincularse con el universo del libro. En esta línea, los museos municipales se encuentran desarrollando propuestas específicas que podrán trabajarse durante el evento y continuar en el aula, fortaleciendo el vínculo entre cultura y educación.

La Feria Internacional del Libro se proyecta como un espacio dinámico, con actividades permanentes a lo largo de toda la jornada, promoviendo la circulación de público, el acceso a bienes culturales y el crecimiento del sector editorial. La presencia de librerías y editoriales con una amplia oferta permitirá no solo el acceso a libros, sino también el fortalecimiento de la economía cultural local y regional.

Desde la organización se invita a bibliotecas, librerías, editoriales y espacios culturales a sumarse a esta propuesta, entendiendo que la construcción de la Feria es colectiva y se nutre de la diversidad de voces y proyectos.

La programación oficial, con autores y propuestas confirmadas, se dará a conocer a fines de junio, a través de los canales oficiales de la Feria Internacional del Libro Gualeguaychú.

El Gobierno de Gualeguaychú reafirma su compromiso con la cultura, la educación y la promoción de la lectura, impulsando políticas públicas que fortalecen la identidad local y generan oportunidades de trabajo para el sector cultural. En este marco, la Feria Internacional del Libro se consolida como una inversión estratégica que promueve el desarrollo cultural, educativo y social de la comunidad.

Para consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse a través del correo electrónico: [email protected] o seguir las novedades en las redes oficiales de la Feria Internacional del Libro Gualeguaychú en Instagram: /feriadellibrogchu

Municipalidad de Gualeguaychú