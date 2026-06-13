Robaron 3 reflectores del club Curita Gaucho, donde se hace todo con mucho esfuerzo

“Una vez más los amantes de lo ajeno haciendo de la suyas nos robaron 3 reflectores y nos rompieron uno”, dijo en RADIO MÁXIMA Damián Martínez, dirigente del club Curita Gaucho, cuya cancha está ubicada en Pablo Macías y 22 de Diciembre, zona noroeste de Gualeguaychú.

“La torre es de siete metros, así que se han colgado, rompieron todo”, agregó.

El predio de la institución funciona también como espacio comunitario y deportivo para el barrio. Los chicos compiten en la Liga Departamental de Fútbol en el Futsal. Compiten en categorías 2016, 2014 y Sub 11.

“Tenemos un poco de desilusión, todo en base a pulmón, y encontrarse con cosas así es lamentable. Habíamos hecho un encuentro y compramos tres reflectores, primero nos robaron cables y ahora los reflectores. Lo que nos costó comprar esos reflectores , el esfuerzo y el tiempo…”, reflexionó Damián.

Agregó que “sé que no lo vamos a encontrar, pero bueno a seguir adelante, venimos trabajando sin prisa pero sin pausa. Sin duda nos duele esto que nos pasa por sabemos el esfuerzo que nos costaron”.

Dijo también que “en estos momentos estamos haciendo la cancha de fútbol, tenemos luminarias, y estamos haciendo un baño. Ahora hay inseguridad y hasta droga debe haber en el barrio, hasta ahora era tranquilo el barrio”.

El teléfono para quienes puedan colaborar con el club de barrio, es 3446 587301.