Persecución policial terminó con un motociclista detenido tras chocar un patrullero

El episodio comenzó alrededor de las 17:40, cuando personal de Control Urbano Municipal solicitó colaboración a la Policía para identificar a los ocupantes de dos motocicletas que circulaban con irregularidades visibles y sin casco de seguridad.

Al advertir la presencia de los efectivos, ambos conductores aceleraron y se dieron a la fuga, dando inicio a un seguimiento que recorrió distintas calles de la ciudad y luego continuó por la Ruta Provincial 42.

Durante la persecución, uno de los motociclistas logró escapar, mientras que el otro continuó huyendo varios kilómetros hasta llegar a la Ruta Nacional 136. Según se informó, el joven realizó maniobras evasivas y desoyó reiteradas órdenes de detención impartidas por los uniformados.

Finalmente, al llegar al cruce de ambas rutas, intentó cambiar de dirección para evitar ser interceptado, pero terminó impactando contra un patrullero.

Tras el choque, los efectivos procedieron a su detención. Por disposición de la Fiscalía en turno, quedó imputado por los delitos de resistencia a la autoridad y daños a bienes del Estado.

La motocicleta, una Zanella ZB 125R, fue retenida por personal de Tránsito Municipal, mientras que en el lugar trabajaron además efectivos de Policía Científica y un mecánico policial para realizar las pericias correspondientes.

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