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Guale JUDICIALES

El jurado popular declaró culpable al imputado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado

M J M, de 65 años, fue hallado culpable por el abuso ultrajante de una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia. El 17 será la audiencia de cesura con el juez técnico.

12 Jun, 2026, 17:47 PM
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En la tarde de este viernes, un jurado popular compuesto por seis varones y seis mujeres, hallaron culpable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado a M J M, de 65 años. En la última audiencia de debate se escucharon los alegatos de las partes, tras lo cual el jurado se retiró a deliberar. Cerca de las 16 horas dieron a conocer su veredicto.

 

Cabe recordar que el imputado llegó a juicio en libertad y permanecerá en esa condición hasta que la sentencia, que aún no fue dictada, quede firme.

Luego de conocido el veredicto, el juez dispuso medidas de protección hacia la víctima y testigos.

La audiencia de cesura será el miércoles 17 de junio, a las 10, en los Tribunales de la ciudad.

 

Por tratarse de un proceso vinculado con delitos contra la integridad sexual, el juicio se desarrolló a puertas cerradas para resguardar la intimidad de las personas involucradas.

 

Este fue el centésimo sexagésimo cuarto juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento.

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