Gualeguaychú y Concordia, las ciudades más heladas de Entre Ríos

15 Jun, 2026, 11:05 AM
Campos, pastizales, jardines y parques amanecieron cubiertos por capas de gruesa escarcha en distintas localidades. El amanecer más frío se registró en Gualeguaychú y Concordia, con temperaturas bajo cero (0.4°C y 0.8°C respectivamente) mientras que en el país, Bariloche y Río Colorado descendieron a los -4°C.
La tendencia fría se mantendrá sin grandes variaciones hasta la semana próxima, dando la bienvenida a la temporada de invierno.
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