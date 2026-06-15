Gualeguaychú y Concordia, las ciudades más heladas de Entre Ríos

Campos, pastizales, jardines y parques amanecieron cubiertos por capas de gruesa escarcha en distintas localidades. El amanecer más frío se registró en Gualeguaychú y Concordia, con temperaturas bajo cero (0.4°C y 0.8°C respectivamente) mientras que en el país, Bariloche y Río Colorado descendieron a los -4°C.

La tendencia fría se mantendrá sin grandes variaciones hasta la semana próxima, dando la bienvenida a la temporada de invierno.

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