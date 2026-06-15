 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale FRÍO INTENSO

Gualeguaychú y Concordia, las ciudades más heladas de Entre Ríos

Según el Servicio Meteorológico Nacional, ambas ciudades entrerrianas estrenaron las temperaturas bajo cero en este lunes feriado. Heladas intensas en casi toda la provincia.

15 Jun, 2026, 11:05 AM
Agregar MO en
Agregar MO en

Campos, pastizales, jardines y parques amanecieron cubiertos por capas de gruesa escarcha en distintas localidades. El amanecer más frío se registró en Gualeguaychú y Concordia, con temperaturas bajo cero (0.4°C y 0.8°C respectivamente) mientras que en el país, Bariloche y Río Colorado descendieron a los -4°C.

 

La tendencia fría se mantendrá sin grandes variaciones hasta la semana próxima, dando la bienvenida a la temporada de invierno.

Temas

FRÍO INTENSO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso