Secuestran armas y un ciervo faenado durante un control por presunta caza ilegal en Carbó

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría de Enrique Carbó sobre la Ruta Provincial Nº 16, a la altura del kilómetro 6,5, mientras se desarrollaban controles vehiculares preventivos.

Durante la inspección de un automóvil afectado al servicio de remís, proveniente de la ciudad de Gualeguay, los efectivos encontraron dos rifles calibre .22, municiones, cuchillos, linternas y otros elementos utilizados para la actividad cinegética.

Además, dentro del vehículo se halló un ciervo faenado, por lo que se profundizó la inspección y se solicitó la documentación correspondiente de las armas transportadas.

Según se informó, una de las armas carecía de la documentación exigida por la normativa vigente, motivo por el cual se dio intervención a la Fiscalía.

Por disposición del fiscal auxiliar de turno, se iniciaron actuaciones por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, además de una causa por infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4.841.

Como resultado del procedimiento, fueron secuestradas las armas de fuego, la cartuchería y los demás elementos vinculados a la actividad, mientras que los dos hombres, de 49 y 37 años, quedaron supeditados a la causa judicial.

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