Día Mundial del Cáncer de Piel: la importancia de la detección temprana y los controles periódicos

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Piel, desde el Hospital Centenario se recordó la importancia de la prevención, la detección temprana y la consulta oportuna ante cualquier lesión sospechosa, teniendo en cuenta que el diagnóstico precoz continúa siendo una de las herramientas más efectivas para lograr tratamientos exitosos.

La médica dermatóloga Flavia Melchiori explicó que los signos más característicos del cáncer de piel suelen manifestarse a través de la aparición de una lesión sobreelevada que puede presentar diferentes características: “Puede ser del color de la piel, roja o perlada, y generalmente aparece en las zonas fotoexpuestas, es decir aquellas que reciben mayor cantidad de radiación solar a lo largo de la vida, como el rostro, el cuero cabelludo y los brazos”.

La especialista señaló que estas lesiones pueden desarrollarse de manera progresiva, aumentando de tamaño y modificando su forma o color con el paso del tiempo. Sin embargo, también pueden aparecer de manera repentina y presentar cambios en su morfología, acompañados en algunos casos por picazón u otros síntomas que deben motivar una consulta médica.

Por este motivo, Melchiori destacó la importancia de realizar controles periódicos con el dermatólogo y prestar atención a cualquier modificación que pueda observarse en lunares o manchas de la piel: “Es fundamental efectuar un examen anual de lunares y, además, realizar un autoexamen frecuente para observar la evolución de aquellas lesiones que ya existen”.

En cuanto al diagnóstico, explicó que la evaluación inicial se realiza mediante el examen clínico dermatológico, complementado con el uso del dermatoscopio, una herramienta que permite analizar en detalle las características de las lesiones cutáneas. Cuando existen signos que hacen sospechar una posible malignidad, se realiza una biopsia de piel, estudio que permite determinar el tipo de cáncer y definir la conducta terapéutica más adecuada.

Respecto al tratamiento, la profesional señaló que en la mayoría de los casos consiste en la extirpación quirúrgica de la lesión, procedimiento que es llevado adelante por el equipo de cirugía del Hospital Centenario.

Desde la institución remarcaron la necesidad de adoptar hábitos de cuidado frente a la exposición solar, utilizar protección adecuada y consultar ante cualquier cambio en la piel. La detección temprana sigue siendo la principal herramienta para mejorar el pronóstico y evitar complicaciones.