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Día de la Bandera: reunión informativa con fuerzas armadas y de seguridad

Este viernes en la Oficina de Turismo de Pueblo Belgrano se llevó a cabo una reunión informativa, como parte de los preparativos para la Fiesta del Día de la Bandera que se llevará a cabo el 20 de Junio.

12 Jun, 2026, 19:48 PM
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Participaron de la misma, personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Entre Ríos, Unidad Penal N°9, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano y de distintas instituciones intermedias, junto a personal de la Dirección de Tránsito y Control Urbano, Dirección de Cultura, Dirección de Deportes y Secretaría de Gobierno de Pueblo Belgrano.

 

Desde la organización de los festejos del 20 de Junio se dieron detalles de los principales cambios que habrá en la organización, con el traslado del epicentro de la fiesta al Predio de la Curva de Fiorotto.

 

Se informó que el acto protocolar dará comienzo a las 11 y el escenario del mismo estará ubicado a un costado de Oficina de Turismo, de frente a la Avenida 1° de Diciembre, donde se formarán las banderas de ceremonia y las agrupaciones que participarán del mismo. Con posterioridad al acto se realizará el desfile cívico-militar del que participarán instituciones educativas e intermedias, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad y agrupaciones tradicionalistas. El sentido de desfile será por Avenida 1° de Diciembre desde la intersección con Avenida 20 de Junio hasta calle 30 de Noviembre.

 

La gran fiesta popular se desarrollará luego del acto principal en el Predio de la Curva de Fiorotto, donde se colocarán más de 50 stands de comidas típicas en un gran Patio Gastronómico y habrá cerca de 50 puestos en la Feria de Artesanos y Emprendedores que se ubicarán en el predio. Otro punto de atracción será el escenario principal, donde desde las 12 actuarán diferentes grupos musicales y agrupaciones de danzas de Pueblo Belgrano y Gualeguaychú.

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