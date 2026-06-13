Conmovedor video: Stefano, de 5 años, necesita un trasplante y concientiza sobre la donación de órganos

Stefano Vera, un niño de Gualeguaychú de 5 años, padece del síndrome de intestino Ultra Corto, y está en emergencia nacional del INCUCAI para un trasplante. Junto a su hermana Martina buscan concientizar sobre la importancia de la donación de órganos y para ello grabaron un emotivo video.

Florencia Guido, la mamá del pequeño, dijo en RADIO MÁXIMA que “Stefano nació en Paraná con el problema del intestino, ya tuvo dos cirugías y perdió casi el 90 por ciento. Nos trasladaron al hospital Italiano, para comenzar un tratamiento, pero por tener un catéter está expuesto a cualquier virus y ahora está en emergencia nacional porque tiene trombosis crónica, las venas tapadas".

Agregó Florencia que “hace una semana entró en lista de espera para trasplante, y hace unos días lo pusieron en emergencia nacional. Tiene que ser un pediátrico, la misma factibilidad de grupo sanguíneo, peso y tamaño similar a Stefano, y la familia tiene que dar el sí”.

“Como el intestino es muy poquito, no se puede recuperar al 100 por 100”, explicó la mamá.

Dijo también que “prácticamente nos vinimos a vivir a Buenos Aires, y la nena de 7 años, está cursando la escuela, tuve la posibilidad de poder anotarla. Siempre estuvimos en la Casa Mc Donald, que tiene convenio con el hospital Italiano. No vamos a volver a Gualeguaychú porque los médicos nos piden que estemos cerca”.