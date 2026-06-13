Un anticiclón se instalará sobre Entre Ríos y anticipan masa de aire frío

Según los pronósticos, el lunes feriado podría registrarse la mañana más fría de la semana, con mínimas cercanas a los dos grados y probabilidad de heladas en distintos sectores de la provincia.

El cambio de tiempo comenzará a sentirse desde este sábado con el ingreso de aire frío desde el sur del país, situación que dará lugar a varios días de estabilidad atmosférica y temperaturas plenamente invernales.

El frío se intensificará durante el fin de semana

Tras jornadas con temperaturas relativamente templadas para esta época del año, el avance del frente frío generará un descenso sostenido de los registros térmicos.

La rotación de los vientos al sector sur y el aumento de la nubosidad marcarán el inicio del cambio de escenario. Además, no se descartan algunas precipitaciones aisladas durante el sábado, aunque el fenómeno más destacado será el ingreso de aire de origen polar.

Los especialistas anticipan que el enfriamiento se extenderá durante al menos 72 horas y tendrá su momento de mayor intensidad entre la madrugada y las primeras horas del lunes.

El lunes feriado podría ser la jornada más fría

Para el domingo se esperan condiciones estables, cielo mayormente despejado y máximas que rondarán entre 11 y 14 grados.

Sin embargo, el lunes feriado se perfila como la jornada más fría. Los pronósticos indican que la temperatura mínima podría descender hasta los 2 grados en Entre Ríos, mientras que la máxima apenas alcanzaría los 13 grados.

La combinación de bajas temperaturas, vientos débiles y cielo despejado favorecerá la formación de heladas, especialmente en áreas rurales y zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

El anticiclón tendrá influencia directa sobre la provincia

Meteorólogos explican que una de las claves del fenómeno será la ubicación de un anticiclón sobre la región del Litoral durante la madrugada del lunes.

Los sistemas de alta presión suelen generar condiciones de estabilidad atmosférica, escasa nubosidad y ausencia de lluvias. En invierno, estas características permiten una mayor pérdida de calor durante la noche, favoreciendo amaneceres muy fríos y la aparición de heladas.

Según especialistas, la presencia del anticiclón sobre Entre Ríos potenciará el descenso térmico y concentrará las condiciones más frías sobre buena parte de la provincia.

Qué es un anticiclón

Un anticiclón es una zona de alta presión atmosférica donde el aire desciende desde niveles superiores hacia la superficie. Este movimiento dificulta la formación de nubes y suele estar asociado con tiempo estable, vientos suaves y escasas probabilidades de precipitaciones.

Durante el invierno, estos sistemas favorecen la presencia de nieblas, heladas y fuertes enfriamientos nocturnos, especialmente cuando se combinan con masas de aire frío.

Cuándo volverán a subir las temperaturas

Las perspectivas indican que el frío comenzará a perder intensidad a partir del martes. Aunque continuarán las condiciones típicamente invernales, las mínimas mostrarán una recuperación gradual.

Para el martes se prevén temperaturas de entre 6 y 17 grados, mientras que durante la segunda mitad de la semana las máximas volverían a ubicarse cerca de los valores habituales para junio.

De esta manera, Entre Ríos se prepara para atravesar uno de los períodos más fríos del mes, con el lunes feriado como la jornada de mayor impacto térmico debido a la influencia directa del anticiclón sobre la región.

Fuente: AIM

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