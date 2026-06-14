Procedimiento policial en la casa de un joven por robo de ovejas

Personal de Comisaría Sexta llevó adelante un procedimiento en el marco de una investigación iniciada por la sustracción de animales ovinos en perjuicio de un vecino de la ciudad.

A raíz de una denuncia radicada en dependencia policial, luego de que el damnificado tomara conocimiento de que días atrás dos individuos habrían sido observados trasladando una oveja en una motocicleta en inmediaciones de su propiedad. Al verificar la situación, constató la faltante de cuatro ovinos.

A raíz de las tareas investigativas desarrolladas por el personal policial y por datos aportados oportunamente, se llevó a cabo diligencia de allanamiento y registro domiciliario para una vivienda habitada por un joven de 24 años, ubicada en inmediaciones de calle Urquiza al 2700.

La medida judicial fue cumplimentada durante la tarde de este domingo y arrojó resultados positivos, procediéndose al secuestro de dos ovinos que guardarían relación con el hecho investigado. Asimismo, se secuestró un teléfono celular.

Durante el procedimiento, se notificó al morador del domicilio allanado de las medidas dispuestas por la autoridad judicial, quedando supeditado a la causa mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia, en tanto continúan las diligencias tendientes al total esclarecimiento del hecho.

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