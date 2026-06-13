Tenía un pedido de captura por una causa de violencia de género y fue detenido

13 Jun, 2026, 21:20 PM
El procedimiento se produjo mientras efectivos de Comisaría Tercera realizaban tareas de prevención y recorridas habituales por el sector. Durante una identificación de rutina, los uniformados verificaron los datos del individuo en los sistemas informáticos y detectaron que era requerido por la Justicia.
Tras informar la situación a la Fiscalía de Género, se dispuso la inmediata detención del hombre, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental.
El detenido permanece alojado en dependencia policial a disposición de la autoridad judicial interviniente.
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