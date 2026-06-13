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Guale POLICIALES

Tenía un pedido de captura por una causa de violencia de género y fue detenido

Un hombre de 32 años fue detenido este viernes por la tarde en la zona de Boulevard Montana, entre Misiones y Mosto, luego de que la Policía constatara que sobre él pesaba un pedido de detención vigente en una causa de violencia de género.

13 Jun, 2026, 21:20 PM
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El procedimiento se produjo mientras efectivos de Comisaría Tercera realizaban tareas de prevención y recorridas habituales por el sector. Durante una identificación de rutina, los uniformados verificaron los datos del individuo en los sistemas informáticos y detectaron que era requerido por la Justicia.

 

Tras informar la situación a la Fiscalía de Género, se dispuso la inmediata detención del hombre, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental.

 

El detenido permanece alojado en dependencia policial a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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