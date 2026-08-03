El río Gualeguaychú se mantiene estable y no se prevén nuevas crecidas en el corto plazo

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de Defensa Civil, continúa siguiendo la evolución del río luego de las precipitaciones registradas durante el fin de semana, que promediaron los 50 milímetros en distintos puntos de la cuenca.

El subsecretario de Protección Civil e Inspección General, Nicolás Bozzani, explicó que las lluvias generaron el escurrimiento de agua hacia el río y un leve incremento de su altura, aunque sin ocasionar situaciones de riesgo.

“El río se está manteniendo e inclusive puede ser que empiece a disminuir un poco. En el corto plazo no se esperan mayores novedades, siempre que se mantengan los parámetros actuales”, señaló.

Al momento del último registro analizado por Defensa Civil, la altura del río era de 2,70 metros en el Puerto local. En Puerto Boca, donde inicialmente también se había producido un aumento de algunos centímetros, el nivel se estabilizó en 2,53 metros.

De acuerdo con los pronósticos disponibles, no se prevén lluvias importantes ni variaciones provenientes del río Uruguay que puedan modificar de manera significativa la situación durante los próximos días. No obstante, continuará la vigilancia mientras termina de escurrir el agua acumulada por las últimas precipitaciones.

Monitoreo permanente del río

El seguimiento se realiza mediante los limnímetros ubicados en el Puerto local y en Puerto Boca. Ambos dispositivos se encuentran calibrados, funcionan correctamente y permiten obtener registros actualizados del nivel del agua.

El nuevo equipo instalado en Puerto Boca mide la altura mediante tecnología de radar y transmite información de manera automática. De esta manera, el Gobierno cuenta con datos provenientes de dos puntos estratégicos para analizar el comportamiento del río y anticipar posibles cambios.

La altura actualizada del río puede consultarse en la página oficial: https://gualeguaychu.gov.ar/alturadelrio

La información también se encuentra disponible a través del bot oficial del Gobierno de Gualeguaychú.

Además, Defensa Civil avanza con la instalación de un tercer equipo de medición en la cuenca del arroyo Gualeyán, que permitirá ampliar el sistema de monitoreo y contar con información sobre el agua que ingresa al río desde ese sector.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se solicita a la comunidad mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada.

Los teléfonos de Defensa Civil y Prefectura deben utilizarse únicamente ante situaciones de urgencia:

Defensa Civil: 103

Defensa Civil: 3446 628885, solo llamadas

Prefectura Naval Argentina: 106

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