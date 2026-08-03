Detuvieron a un hombre por una causa de violencia familiar tras incumplir medidas judiciales

3 Ago, 2026, 10:01 AM
El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Sexta, que acudió a un domicilio ubicado en calle Angeleli al 1200 tras recibir el llamado de la mujer.
Al arribar al lugar, los efectivos localizaron al hombre señalado y pusieron la situación en conocimiento de la Fiscalía de Género de turno.
Por disposición de la autoridad judicial, el sujeto fue aprehendido por el supuesto delito de violencia familiar y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
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