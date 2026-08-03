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Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre por una causa de violencia familiar tras incumplir medidas judiciales

Un hombre de 29 años fue aprehendido durante la madrugada de este lunes en el marco de una causa por violencia familiar, luego de que su madre denunciara que la estaba agrediendo verbalmente y que existían medidas judiciales vigentes entre ambos.

3 Ago, 2026, 10:01 AM
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El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Sexta, que acudió a un domicilio ubicado en calle Angeleli al 1200 tras recibir el llamado de la mujer.

 

Al arribar al lugar, los efectivos localizaron al hombre señalado y pusieron la situación en conocimiento de la Fiscalía de Género de turno.

 

Por disposición de la autoridad judicial, el sujeto fue aprehendido por el supuesto delito de violencia familiar y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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