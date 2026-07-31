Más de 600 docentes participaron en Gualeguaychú de una jornada sobre consumos digitales y ciberbullying

En el marco de la campaña #HablemosDe, el Consejo General de Educación (CGE) llevó adelante en Gualeguaychú una nueva jornada de formación destinada a fortalecer las herramientas de docentes y equipos educativos para abordar los consumos digitales y el ciberbullying desde una perspectiva pedagógica, preventiva e integral.

La capacitación se desarrolló en el salón de la Escuela Normal de Gualeguaychú y convocó a docentes e instituciones de todo el departamento. Estuvo a cargo de Javier Burgos y Dardo Iturbide, referentes del equipo técnico pedagógico de la Coordinación de Políticas Transversales del CGE.

Durante el encuentro se abordaron los aspectos teóricos, normativos y pedagógicos vinculados a los consumos digitales, el panorama actual en la provincia y sus implicancias en la salud y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Además, se brindaron herramientas destinadas a fortalecer el trabajo de los equipos educativos y de todas las personas e instituciones que acompañan las trayectorias de las infancias y adolescencias.

"Estamos muy contentos por la convocatoria y la excelente recepción que tuvo esta propuesta. Que más de 600 docentes e integrantes de instituciones hayan decidido sumarse y participar demuestra el interés y la necesidad de seguir generando espacios de formación y reflexión sobre los nuevos desafíos que plantean los entornos digitales", expresó la coordinadora de Políticas Transversales del CGE, Clarisa Zalazar.

Asimismo, señaló que "la campaña #HablemosDe busca acompañar a las escuelas con herramientas concretas para prevenir situaciones de riesgo y fortalecer el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Formar a los docentes y autoridades educativas en estas temáticas es fundamental, porque son actores clave para promover un uso responsable de las tecnologías, detectar situaciones de vulneración de derechos y construir, junto a las familias y la comunidad, entornos digitales más seguros y saludables".

La actividad también contó con la presencia de la directora departamental de Escuelas de Gualeguaychú, Marta Irazábal de Landó; representantes del Área de Niñez, Adolescencia y Familia (Anaf), del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y de las áreas de Juventud y Salud del Gobierno de Entre Ríos. Además asistieron a la jornada integrantes de iglesias, bibliotecas populares y otras instituciones del departamento.

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