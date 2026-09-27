Finalizó la reconstrucción y reasfaltado completo de Andrade, entre Rucci y Aguado

El Gobierno de Gualeguaychú culminó este viernes la puesta en valor integral de la calzada de calle Andrade, entre Rucci y Aguado, tramo que volvió a quedar abierto a la circulación vehicular.

La obra, ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, contempló la demolición completa del pavimento deteriorado, la revisión y reparación de las redes de agua potable y cloacal, el sellado de juntas y fisuras, y la colocación de una nueva capa asfáltica sobre toda la cuadra.

El tramo arrastraba baches, ondulaciones y desprendimientos que durante un largo período generaron daños reiterados en los rodados que transitaban por una de las cuadras de mayor circulación del radio céntrico, situación que la convirtió en un punto de atención permanente para el Municipio debido a la cantidad de comercios e instituciones que funcionan en la zona.

La primera etapa del operativo estuvo a cargo de las cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas, las cuales retiraron por completo el pavimento existente y trasladaron los escombros resultantes hacia los sitios de disposición habilitados para ese tipo de materiales.

Una vez despejada la traza, personal de la Dirección de Obras Sanitarias inspeccionó las conexiones domiciliarias de agua potable y cloaca que recorren el subsuelo del tramo y reparó aquellas que presentaban fallas, tarea que apuntó a evitar futuras roturas una vez restituida la superficie.

En paralelo, se evaluaron las condiciones generales de ambos sistemas de servicios, con el objetivo de garantizar que la nueva calzada no quedara expuesta a filtraciones ni a desperfectos subterráneos en el corto plazo.

Sobre las losas dañadas se aplicó hormigón de reparación y, una vez concluida esa etapa, se selló la totalidad de las juntas y fisuras detectadas entre los paños de la calzada.

Con la superficie ya sellada, cuadrillas municipales aplicaron el riego de liga, procedimiento que favorece la adherencia entre la base existente y la nueva carpeta asfáltica.

A continuación, el personal extendió en forma manual los rollos de geotextil sobre toda la traza, material que funciona ahora como interfaz de refuerzo entre capas y que contribuye a absorber tensiones y a prevenir la propagación de fisuras hacia la superficie nueva.

Por último, se incorporó la mezcla asfáltica, etapa que dejó la calle lista para ser reabierta al tráfico vehicular cuando el proceso de asentamiento quede finalizado.

El sector intervenido se ubica al oeste de la cuadra de adoquines articulados entre Rocamora y Rucci, reconstruida en su totalidad durante el año pasado, con lo cual la conclusión de esta etapa en Andrade da continuidad al proceso de renovación de la trama vial del microcentro.

Aquella obra de reemplazo de los adoquines dañados por una traza moderna había representado, en su momento, una renovación integral de ese sector del casco urbano, y la intervención concretada ahora en esta cuadra de Andrade se suma como una nueva pieza dentro de ese mismo proceso de puesta en valor de las calles céntricas.

En este sentido, la articulación entre las diferentes direcciones bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, permitió resolver en una misma intervención tanto el estado del pavimento como la condición de los servicios que corren por debajo de la traza, sin necesidad de sucesivas aperturas sobre la misma calzada.

Municipalidad de Gualeguaychú

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