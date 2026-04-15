El interno fallecido estaba condenado a 7 años y le harán autopsia

La fiscal Martina Cedrés informó en RADIO MÁXIMA que se ordenó la realización de una autopsia para este jueves al interno de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, a quien encontraron muerto en la mañana de este miércoles.

“Investigamos la causa del fallecimiento de esta persona que estaba condenada”, dijo la fiscal, quien agregó que “en principio no habría intervención de terceros y tenía problemas de salud al momento de la realización del juicio, este jueves se realizará la autopsia”.

“La persona tenía inconvenientes de salud, no sé si llamarlo crónicos, recuerdo que al momento del juicio hubo que suspender al menos una audiencia por problemas de salud, tenía sobrepeso”, precisó.

“En principio no tendría que ver con la presencia de tuberculosis, pero a eso lo dirá la autopsia”, dijo ante una consulta.

Miguel Magallán, de 43 años, estaba condenado por abuso sexual intrafamiliar y tenía otras dos causas en trámite.