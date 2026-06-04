Le robaron tres veces a un emprendimiento familiar en zona rural

En las últimas horas robaron seis animales vacunos a un emprendimiento familiar, la misma cantidad que le llevaron hace dos meses, además de un tráiler que tenían para el transporte.

El emprendimiento de dos hectáreas arrendadas se encuentra en ruta provincial 16, a poca distancia del cruce con ruta 14, en la zona del Frigorífico La Morena.

Alicia Martinelli, integrante de la familia, dijo en RADIO MÁXIMA que “como inversión, montamos un pequeño emprendimiento familiar con mi marido y mi hijo. La vez anterior teníamos 30 animales y nos robaron 6, no se llegó a recuperar nada”.

Agregó que “ahora hicimos la denuncia policial y la Comisaría Séptima hizo su trabajo, pero hemos perdido la esperanza, y tener animales es de domingo a domingo, hay que vacunarlos, darles alimentos…”.