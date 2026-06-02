Autorizarán hasta cuatro pisos en el área central de Gualeguaychú: más gente en zona de servicios

En el marco de una modificación al Plan de Ordenamiento Territorial (POP), la gestión Davico busca llevar las construcciones de planta baja y dos pisos, a planta baja y cuatro pisos en el área central de la ciudad, comprendida entre los boulevares.

El subsecretario de Gestión Urbana y Vivienda, el arquitecto Ariel Destéfano, dijo en RADIO MÁXIMA sobre la propuesta, que deberá resolver el Concejo Deliberante, que “los ejes son la disminución en los metros de lotes, el aumento de la altura y el incentivo a los usos mixtos”.

“Son modificaciones que tienen que ver con cuestiones prácticas. Si uno vive más cerca de donde está todo, tiene menos necesidad de trasladarse. La idea es traer la gente a vivir a donde están los servicios”, explicó.

Indicó el funcionario que “en el POP vigente, en el centro hasta bulevares, se permite planta baja y dos pisos, la idea es autorizar hasta cuatro pisos, lo llevaremos de 10 a 15 metros de altura”.

Agregó que “en caso de que las avenidas tengan 18 metros de ancho, se autoriza planta baja y 9 pisos, eso se mantiene. Eso es lo máximo que se autoriza en Gualeguaychú. Aclaró que “para que no queden oscuros los centros de manzana, las caras norte y sur tienen permitido un piso más de altura”.

Lotes más chicos y mixtura de uso

Dijo también que “se modifica el tamaño de lotes, está en 10 metros el tamaño del lote y lo llevamos a 7 metros”.

Destéfano señaló con respecto a la incentivación a vivir en la zona más urbanizada, que “con las últimas obras de agua se ha provisto de una buena infraestructura, la gente de Obras Sanitarias no ve inconvenientes en el desarrollo de esto. Al propender a la mixtura de uso, se va a premiar al que promueva edificios que contemplen comercio, oficina y vivienda, cuestiones así, para que en el área central empiece a vivir más gente”.

Con relación a la iniciativa, destacó que “la participación más fuerte fue de los colegios de profesionales, maestros mayores de obras, técnicos, ingenieros, arquitectos, agrimensores… lo más difícil es aunar criterios, que no siempre son coincidentes. Se escuchó a todos”.