“La SUBE va a tu escuela” ya concretó más de 1.300 trámites entre abril y mayo

La Agencia de Seguridad, a través de la Dirección de Tránsito y el Área de Transporte Público, continúa desarrollando el programa “La SUBE va a tu escuela” en distintas instituciones educativas de la ciudad y localidades vecinas, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites y beneficios vinculados al sistema SUBE.

Durante esta semana, los operativos se realizaron en la Escuela Secundaria N.º 3 “20 de Junio” de Pueblo Belgrano y en la Escuela de Educación Técnica N.º 2 “PBRO José María Colombo”, donde se llevaron adelante altas de tarjetas SUBE, actualización de beneficios y asesoramiento destinado a estudiantes y docentes.

La iniciativa permite acercar el servicio a las comunidades educativas para que alumnos, familias y docentes puedan realizar distintas gestiones de manera más ágil, sin necesidad de trasladarse hasta la oficina de Transporte Público y con atención personalizada en cada institución.

En este marco, los equipos del Área de Transporte Público continúan recorriendo escuelas secundarias de Gualeguaychú y localidades vecinas, acompañando a la comunidad educativa en el acceso a los beneficios disponibles y brindando orientación sobre el funcionamiento del sistema SUBE.

Además, durante los meses de abril y mayo, entre los operativos realizados en las instituciones educativas y la atención brindada en la oficina de Transporte Público, se concretaron 1.317 trámites vinculados al sistema SUBE. El número incluye altas de tarjetas, actualización de beneficios, consultas y otras gestiones.

“La SUBE va a tu escuela” seguirá llegando a nuevos establecimientos durante las próximas semanas, con el propósito de facilitar el acceso al transporte público y sostener una atención cercana para estudiantes, docentes y usuarios.