Analizan que la modalidad de compras online golpea fuerte en comercios de Gualeguaychú

Federico Laderach, integrante del Centro de Defensa Comercial, analizó en RADIO MÁXIMA que “en Gualeguaychú todos los días ingresan una gran cantidad de camiones con paquetería, eso es venta de comercios y consumo de los gualeguaychuenses que consumen de otra forma, no toda la actividad se paralizó”.

Agregó que “la inflación está controlada, no podemos decir que no hay porque hay una suba de 3 por ciento mensual. Se puede deber a factores estacionales. Si hay, y se nota, que el comercio y otros servicios están paralizados. No le podemos echar la culpa a terceros. Hay un cambio sociocultural donde hay cambio en la metodología de consumo”.

“La demanda hoy consume bienes y servicios de otra manera, diferente a como se hacía hace años atrás”, subrayó el contador Laderach.

Cambios en los hábitos

En la misma línea, manifestó que “tenemos contacto con los comerciantes y nos dicen que tuvieron que mutar y funcionar de otra forma porque no podían sostener los gastos fijos. El habito de consumo cambió y hay una búsqueda para tratar de adaptarse a eso. Se está dando la contracción económica, la merma en el volumen de ventas, pero por otro lado hay una cuestión socio cultural”.

Indicó que “la situación actual no se puede negar. Lo que vemos desde el Centro es con alta preocupación el cierre de comercios, una merma importantísima en las ventas, se habla de un 3,3 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior, mayo contra mayo”.

Añadió que “seis de cada siete rubros analizados tuvieron una caída en las ventas y el único sector que tuvo un incremento interanual fue el de farmacias, según un informe de la CAME. El mercado tecnológico tuvo un incremento muy marcado”.

Dijo además que “hoy se compite con comercios de Ushuaia, la situación es muy delicada. Conversamos esta situación con el intendente. Pero lamentablemente, que se exima a los comercios de la tasa de impuestos no te va a proteger por mucho tiempo, no va a dar una ventaja competitiva, entonces no podemos echarle la culpa siempre a un tercero, sino tomar el problema y ver cómo resolverlo”.

Finalmente, expresó que “hoy como Centro Comercial vemos un sector totalmente debilitado, bombardeado, castigado por competencia de otros comercios de otras partes, pero no es culpa del gobierno, tengo que adaptarme a lo que el consumidor desea. Asusta ver la cantidad de comercios cerrados, vidrieras vacías. Y nos va a costar más adaptarnos a los que venimos de otra generación”.