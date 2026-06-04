Invitan a un encuentro sobre constelaciones familiares

María Julia Vela, terapeuta y facilitadora en constelaciones, que hace 15 años trabaja en el camino de sanación y búsqueda interna de la mano de las terapias Holisticas o alternativas, dijo en RADIO MÁXIMA que “es un encuentro vivencial de sanación, autoconocimiento y conexión interior”.

En este diálogo, María Julia explica la propuesta.

-¿De qué se trata el encuentro en Gualeguaychú?

-Es un encuentro vivencial de sanación, autoconocimiento y conexión interior. A través de las Constelaciones Familiares podremos observar dinámicas que muchas veces actúan de forma inconsciente en nuestra vida y que pueden estar relacionadas con conflictos emocionales, familiares, de pareja, laborales o de salud. Además, habrá un espacio para recibir mensajes del alma y ejercicios de integración que permitirán a cada participante llevarse herramientas, comprensión y una mirada diferente sobre aquello que está atravesando.

-¿Cómo podría definir las Constelaciones Familiares?

-Las Constelaciones Familiares son una metodología creada por Bert Hellinger que nos ayuda a observar nuestro sistema familiar desde una perspectiva más amplia. Muchas veces cargamos emociones, mandatos, lealtades o patrones que no son completamente nuestros, sino que provienen de nuestra historia familiar. A través de una constelación podemos ver esas dinámicas ocultas, comprenderlas y abrir la posibilidad de generar cambios que nos permitan vivir con mayor libertad, conciencia y bienestar.

-¿Qué sería un proceso de sanación con terapias holísticas?

-Las terapias holísticas consideran a la persona como un todo. No trabajan únicamente sobre un síntoma o una situación puntual, sino que contemplan las emociones, los pensamientos, el cuerpo, la energía y la historia personal. Un proceso de sanación implica comenzar a mirar hacia adentro, reconocer aquello que necesita atención y generar cambios que favorezcan un mayor equilibrio en todos los aspectos de la vida. Cada persona vive este camino de manera única y respetando sus propios tiempos.

-¿Por qué se habla también de “mensajes del alma”?

-Porque dentro del encuentro habrá un espacio destinado a la conexión con seres queridos que ya han partido de este plano físico. Muchas personas encuentran en estos mensajes palabras de amor, acompañamiento, comprensión o incluso respuestas que necesitaban escuchar. Más allá de las creencias de cada uno, el objetivo es brindar un espacio de conexión profunda que permita encontrar paz, consuelo y una mirada más amorosa sobre determinadas experiencias de vida.

-¿A quiénes está dirigida la convocatoria? ¿Es necesario saber de qué se trata antes de concurrir?

-La convocatoria está abierta a todas las personas que sientan interés por su crecimiento personal, su bienestar emocional o simplemente curiosidad por vivir una experiencia diferente. No es necesario tener conocimientos previos sobre Constelaciones Familiares ni sobre terapias holísticas. El encuentro está pensado para que cualquier persona pueda participar, comprender la propuesta y llevarse algo valioso para su propio proceso.

-¿Por qué se dice que las Constelaciones pueden ser un proceso sanador para la persona y para su linaje?

-Porque cuando una persona toma conciencia de ciertas dinámicas familiares y logra mirar su historia desde otro lugar, muchas veces se producen cambios importantes en su forma de sentir, pensar y relacionarse. Desde la mirada sistémica, cada movimiento de comprensión, aceptación o reconciliación genera un impacto no solo en quien constela, sino también en sus vínculos familiares. Por eso se considera una herramienta que puede favorecer procesos de sanación que alcanzan tanto a la persona como a su sistema familiar, promoviendo mayor armonía entre las generaciones.