Allanamiento por un hurto terminó con secuestro de objetos sospechosos, droga y un detenido

El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Segunda junto a efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en el marco de una causa por hurto. La orden judicial tenía como objetivo recuperar distintos elementos denunciados como sustraídos, entre ellos un televisor, teléfonos celulares y llaves.

Sin embargo, durante la requisa esos objetos no fueron hallados y el principal sospechoso tampoco se encontraba en la vivienda al momento del operativo, por lo que no pudo realizarse su requisa personal.

No obstante, tras una ampliación de la medida autorizada por la Justicia, los uniformados secuestraron una serie de elementos cuya procedencia es investigada, entre ellos una bicicleta, una motosierra, un juego de herramientas, una pava eléctrica y otros objetos de interés para la causa.

Además, intervino personal de Drogas Peligrosas, que encontró sustancia vegetal que, tras las pruebas de campo, dio resultado positivo para cannabis sativa.

Horas más tarde, en un procedimiento independiente realizado en el barrio Esperanza, efectivos de Comisaría Segunda concretaron la detención de un hombre que tenía una orden judicial vigente en una causa por coacciones.

El sospechoso fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La investigación continúa para determinar el origen de los elementos secuestrados y establecer si guardan relación con otros hechos delictivos ocurridos en la ciudad.

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