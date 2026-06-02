“Si me voy cuatro días rasguño las paredes. Yo quiero estar aquí”, destacó el bombero Jesús Guzmán

“Jamás festejé mi cumpleaños, pero esta fecha es muy fuerte para mí”, señaló. En el 2022 fue declarado ciudadano destacado por su trayectoria y está próximo a cumplir los 52 años de servicio en el cuartel.

La historia comenzó en la década de los ´70, cuando un grupo de amigos lo acercó al cuartel. “Me hicieron bombero de prepo, me obligaron”, recordó. “Tenía 15 años y en esa época había que firmar una autorización. Firmaron mis padres y acá estoy”. A los 17 años realizó sus primeras salidas a apagar incendios.

A pesar de las recomendaciones de los amigos de descansar, Guzmán reconoció, que no contempla una rutina alejado del cuartel.

“Detrás de todo esto está la vocación. Esto lo disfruto. Me dicen que estoy jubilado, pero si me voy cuatro días rasguño las paredes. Yo quiero estar acá”, afirmó.

Destacó que el mayor reconocimiento lo recibe de la comunidad y en el contacto cotidiano con los niños que lo saludan por las calles cuando lo ven vestido con su uniforme de bombero. “Ese es el reconocimiento más lindo”, expresó.

Los incendios que marcaron su carrera

Entre los recuerdos de su trayectoria que le causaron mayor impacto, relató que uno de ellos fue el incendio en El Picaflor, donde la principal dificultad fue la falta de agua para combatir las llamas.

“La desesperación era porque no teníamos agua y el fuego avanzaba, nos ayudaron desde la municipalidad”, recordó.

También mencionó un importante incendio ocurrido durante el primer día del carnaval de 1976 en una cooperativa agraria de Concepción del Uruguay. “Fuimos dos dotaciones. Yo tenía 18 años”, señaló.

Jesús Alberto "El Negro" Guzmán, por su generosa trayectoria, fue nombrado ciudadano destacado de Gualeguaychú en 2022.