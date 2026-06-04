Centenares de vehículos por día concurren a los centros de transferencia en Gualeguaychú

Luis Acosta, a cargo del centro de transferencia de residuos ubicado frente al ex Frigorífico Gualeguaychú, manifestó en RADIO MÁXIMA que “habitualmente concurren de 150 a 200 autos por día a cada uno de los centros”.

Agregó que “los fines de semana viene más gente, cuando se aprovecha a limpiar la casa…llega gente de Sarandí, Pueblo Belgrano, Urquiza al Oeste, según la ubicación del centro. Tenemos tres centros en distintos puntos de la ciudad. El segundo en Torrilla y Boulevard Martínez, y el nuevo en calle Mosto y calle 540, detrás de la cancha de Sud América”.

“La gente viene, nos trae plásticos, gomas, chatarras, vidrios, cartón…Basura electrónica, aceite. Cada volquete se lleva al ecoparque para un tratamiento. Son cinco o seis viajes por día desde cada centro de tratamiento”, explicó.

Remarcó también que “ahora es impresionante lo que llega por poda, una parte se chipea, en esta época lo que más traen es ramas”.

Aclaró finalmente que no se pueden llevar animales muertos, ya que eso va directamente al ecoparque.