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Guale POLICIALES

Venta de drogas en Pueblo Nuevo: la Policía Federal detuvo a una persona por comercialización

La Unidad Operativa Federal de Gualeguaychú realizó un procedimiento en la zona de calles Florencio Sánchez y Tres de Febrero. El detenido quedó a disposición de la justicia.

3 Jun, 2026, 20:54 PM

Efectivos de la Policía Federal Argentina detuvieron en las últimas horas de este jueves a un hombre por la comercialización de estupefacientes. El procedimiento se llevó a cabo en el Barrio Pueblo Nuevo de la ciudad.

El operativo fue realizado por personal de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, en el marco de tareas de control y recorridas preventivas en la jurisdicción.

 

El detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la justicia, interviniendo la Unidad Fiscal de Gualeguaychú a cargo del Dr. Jorge Gutiérrez.

 

Desde la fuerza señalaron que el procedimiento forma parte de una serie de acciones orientadas a eliminar la comercialización de sustancias y a la localización de personas con requerimientos judiciales, mediante el trabajo coordinado entre áreas investigativas y el despliegue operativo en el territorio.

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