Una esquina del Corsódromo estará cerrada al tránsito vehicular por bacheo profundo

El Gobierno de Gualeguaychú avanzó este martes con la segunda etapa del bacheo profundo en la esquina este del Corsódromo, sobre calle España, donde los operarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura aplicaron el riego asfáltico previo a la colocación de la carpeta final, prevista para el miércoles.

Como consecuencia de esa operación, toda la esquina este del Corsódromo permanecerá inhabilitada para la circulación vehicular hasta el jueves.

Los conductores que transiten por Maestra Piccini podrán hacerlo en dirección a la esquina oeste del Parque de la Estación desde España, mientras que quienes circulen en sentido contrario por esa arteria deberán desviar en Chacabuco.

Sobre Estrada, los vehículos tendrán habilitada la circulación en dirección este hasta España, punto en el que el desvío será obligatorio hacia el sur, con posibilidad de retomar por esa misma calzada mediante un giro en "U".

Quienes provengan por Avenida Parque desde la Costanera podrán continuar hasta Alberdi, donde tendrán la opción de doblar hacia el norte o retornar mediante un giro en "U".

La obra

La intervención comenzó la semana pasada con el fresado integral de todos los sectores deteriorados de la calzada, ejecutado con una minicargadora equipada con fresadora hidráulica frontal que permitió extraer con precisión el material asfáltico degradado antes de avanzar hacia las etapas siguientes.

La capa final se aplicará en asfaltado en caliente con el excedente de la mezcla utilizada en la reconstrucción del boulevard Pedro Jurado, una decisión que optimiza el uso de recursos ya disponibles y que fue elegida por sus propiedades técnicas: está formulada para soportar tráfico pesado y variaciones climáticas a lo largo del tiempo.

Se trata del mismo espacio en el cual cada verano circulan las carrozas del Carnaval del País y donde las comparsas inician su recorrido cada noche del Carnaval del País, lo que convierte a este tramo en uno de los puntos de mayor exigencia vial de la ciudad.

La recuperación de esta esquina no es un dato menor, ya que rehabilitar la calzada de un nodo con esa densidad de tránsito —y con la carga excepcional que implica el Carnaval— es garantizar que la ciudad funcione bien tanto en la rutina cotidiana como en sus momentos de mayor proyección.

Municipalidad de Gualeguaychú

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