Preocupación por el estado de salud de un interno alojado en la Unidad Penal N. º 9

Según pudo conocerse, el traslado se realizó de manera inmediata ante la complejidad del cuadro clínico que presentaba el detenido, requiriendo atención especializada y permanente. Desde entonces, permanece internado en terapia intensiva, asistido por profesionales de la salud que monitorean su evolución.

La situación ha generado preocupación entre familiares y allegados, quienes aguardan información oficial sobre su estado y evolución. Asimismo, se recuerda que las personas privadas de la libertad se encuentran bajo la custodia y responsabilidad del Estado, el cual debe garantizar el acceso a la atención médica adecuada y la protección integral de su salud.

Mientras se espera un parte médico que permita conocer con mayor precisión el pronóstico del interno, la comunidad permanece atenta a la evolución de un caso que vuelve a poner en debate la importancia de la asistencia sanitaria dentro del sistema penitenciario y la obligación estatal de resguardar la vida e integridad de las personas bajo su custodia.