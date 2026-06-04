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Guale PREOCUPACIÓN

Preocupación por el estado de salud de un interno alojado en la Unidad Penal N. º 9

Un interno alojado en la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú permanece internado en estado delicado en terapia intensiva, donde se encuentra sedado y bajo estricta observación médica.

4 Jun, 2026, 16:02 PM

Según pudo conocerse, el traslado se realizó de manera inmediata ante la complejidad del cuadro clínico que presentaba el detenido, requiriendo atención especializada y permanente. Desde entonces, permanece internado en terapia intensiva, asistido por profesionales de la salud que monitorean su evolución.

 

La situación ha generado preocupación entre familiares y allegados, quienes aguardan información oficial sobre su estado y evolución. Asimismo, se recuerda que las personas privadas de la libertad se encuentran bajo la custodia y responsabilidad del Estado, el cual debe garantizar el acceso a la atención médica adecuada y la protección integral de su salud.

 

Mientras se espera un parte médico que permita conocer con mayor precisión el pronóstico del interno, la comunidad permanece atenta a la evolución de un caso que vuelve a poner en debate la importancia de la asistencia sanitaria dentro del sistema penitenciario y la obligación estatal de resguardar la vida e integridad de las personas bajo su custodia.

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PREOCUPACIÓN INTERNO UNIDAD PENAL

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