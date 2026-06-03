Dos internos de la UP9 heridos en una pelea

Dos internos de la Unidad Penal número 9 de Gualeguaychú resultaron heridos en medio de una pelea ocurrida este martes.

En un módulo de la granja penal de El Potrero, al menos cuatro internos habrían protagonizado la pelea por “el liderazgo” en el lugar.

Como consecuencia, uno terminó con lesiones en la cabeza por un golpe, y otro con un puntazo en el brazo.

Uno de los internos fue trasladado al hospital Centenario, aunque no quedó internado.

En el mismo módulo, en el fin de semana encontraron a un interno en situación crítica por presunto abuso de drogas. Ese joven sigue en estado delicado en el hospital.