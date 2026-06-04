“Fue una sorpresa increíble”: Los biciviajeros fueron recibidos por el equipo directivo de la Selección Argentina

“Fuimos al hotel, nos hicieron pasar, no sabíamos quien nos iba a recibir. Soñábamos que iba a estar Messi y los jugadores, pero no se pudo dar en esta ocasión, estaban concentrando y cerca del medio día iban a ir a almorzar. Nos recibió Tapia, con toda la comitiva. A los diez minutos apareció Scaloni y vino junto con Samuel, Ayala, y Pablo Aimar…la cúpula del cuerpo técnico”, contó.

Silio explicó que el encuentro no fue casual, sino que fueron observados por uno de los jugadores y después de este hecho fueron convocados por la AFA. “Fue muy emotivo, no lo imaginábamos, no esperábamos este tipo de recepción”, resaltó.

El encuentro, que superó una hora de conversaciones, se basó fundamentalmente en compartir detalles de su travesía sobre dos ruedas. “Nos preguntaron cosas sobre el viaje, por dónde habíamos pasado, cuáles fueron las cosas más difíciles que habíamos pasado. Lo que normalmente despierta más curiosidad. Tapia se sacó fotos con nuestra bicicleta”, agregó.

Silio contó que la seguridad en el hotel es extrema, y lo calificó como un “bunker”. Ante la posibilidad de algún atentado, describió que se observa constantemente la presencia de policías y de militares. “Messi es la figura número 1 y tienen mucho temor de esto, por eso las medidas de seguridad son extraordinarias, muy fuertes”, afirmó.

Los viajeros recibieron de regalo una camiseta, igual a la que los jugadores usan para los entrenamientos, y señalan que su sueño es ver a Messi, obtener un autógrafo del astro argentino del futbol. “No me quiero volver a Gualeguaychú sin la camiseta de sporting firmada por Messi”, indicó.

Aun no tienen una fecha definida para regresar a la Argentina, pero esperan poder acompañar las primeras presentaciones de la selección.