El intendente anunció el asfaltado de Avenida Alsina y “veredas europeas” en Gualeguaychú

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, anunció en RADIO MÁXIMA que “estamos trabajando con la Comisión Administradora de Salto Grande (CAFESG), para hacer Alsina desde el Boulevard 2 de Abril hasta Urquiza, y Sarmiento desde Urquiza hasta el corsódromo. Eso es a corto plazo, en 15 a 20 días estamos largando la licitación, yo creo que debería empezar en noviembre. Alsina, es uno de los mayores reclamos que tenemos”.

Consultado sobre un video publicado en redes por la oposición, dijo que “no lo vi pero me lo comentaron. Es una opinión de ellos que respeto, pero sí privilegiamos el asfaltado de calles. Recién hace un año que tenemos la planta de asfalto. El principal reclamo de la gente es por las calles, pero la gente ve que estamos haciendo”.

“Llevará seis años para tener las calles de Gualeguaychú en óptimas condiciones. La idea es terminar el mandato con todos los bulevares bien. El año que viene haremos el Boulevard Daneri tal como hicimos el Boulevard Jurado. Y estamos muy cerca de cerrar para hacer el Acceso Sur desde la Ruta 14 hasta la Terminal de Ómnibus”, expresó Davico.

Veredas renovadas

Anunció también que “ahora nos está por llegar un compactador neumático para empezar a hacer veredas de asfalto, googleá que están buenísimas, sale mucho más económico y es más práctico, se usan mucho en Estados Unidos y en Europa…”.

También anticipó que “se van a hacer las veredas del hospital viejo, eso se hace con fondo de Salto Grande (CAFESG), incluye, las veredas de Emanuel, de la iglesia, toda la zona”.

En el mismo sector, precisó que “se va a hacer un distribuidor de tránsito, que no es una rotonda, eso está hecho por el ingeniero Jonatan Ríos y un grupo de maestros mayores de obra. Cuando venís por Curie, vas a poder seguir por Pasteur. Y si venís por Urquiza podrás doblar a la izquierda, va a estar muy bueno”.

Hospital y más asfalto

En otro orden, manifestó que “están los recursos para que se termine el Hospital, hoy el problema no es de plata, los recursos están. Son los fondos de Salto Grande que se gestionan hace 30 años”.

Dijo asimismo Davico que “vamos a asfaltar todas las calles del cementerio, estamos trabajando mucho con el agua. Para el año que viene trabajaremos en las plazas. Vamos a llamar a una licitación importante para poder importar juegos”.

Además, al enumerar los proyectos, adelantó que “estamos trabajando con un proyecto de gas natural para los barrios Pereda y Suburbio Sur”.