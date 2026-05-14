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Guale INTENTO DE ESTAFA

El Hospital Centenario alerta sobre posibles intentos de estafa ligados al teléfono del Consultorio Amarillo

Desde el hospital local emitieron un comunicado para informar a la población.

14 May, 2026, 09:39 AM

El texto completo:

 

El Hospital Centenario informa a la comunidad que el número +54 9 3446 35-5346 no pertenece al Consultorio Amarillo, ni a ninguna dependencia oficial de la institución.

 

Se solicita a la población mantenerse alerta ante posibles intentos de estafa o suplantación de identidad, y no brindar datos personales, ni información sensible a través de ese contacto.

 

Asimismo, se recuerda que el único número oficial del Consultorio Amarillo es: 3446-632636 (WhatsApp)

 

Ante cualquier duda o consulta, recomendamos comunicarse únicamente mediante los canales oficiales del Hospital Centenario.

 

Agradecemos la difusión y colaboración de toda la comunidad.

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