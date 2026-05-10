Bombero de Gualeguaychú participó en una jornada de rescate vehicular

La propuesta incluyó contenidos vinculados al rescate liviano, rescate pesado y abordaje de vehículos híbridos y eléctricos, combinando instancias teóricas y prácticas sobre escenarios operativos reales.
Desde Bomberos Voluntarios Gualeguaychú participó el Sargento Primero Luis Secchi, continuando con el proceso de formación y actualización permanente del personal de la institución.
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