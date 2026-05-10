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Guale CAPACITACIÓN

Bombero de Gualeguaychú participó en una jornada de rescate vehicular

Los días 8, 9 y 10 de mayo se desarrollaron en Gualeguay las “Jornadas de nivelación superior en rescate vehicular”, una capacitación intensiva orientada al fortalecimiento de conocimientos y técnicas de intervención en siniestros viales.

10 May, 2026, 19:17 PM

La propuesta incluyó contenidos vinculados al rescate liviano, rescate pesado y abordaje de vehículos híbridos y eléctricos, combinando instancias teóricas y prácticas sobre escenarios operativos reales.

 

Desde Bomberos Voluntarios Gualeguaychú participó el Sargento Primero Luis Secchi, continuando con el proceso de formación y actualización permanente del personal de la institución.

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