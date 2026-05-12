Le robaron hace un mes en su comercio, y ahora intentaron otra vez y causaron daños

Yamil, un comerciante de calle Roffo 882, en zona norte de la ciudad, sufrió un robo el pasado 4 de abril cuando preparaba para abrir su comercio, y ahora nuevamente sufrió un intento que si bien no llegó a concretarse, terminó con daños en un vidrio y la rotura de tres candados.

“Voy a tener que llenar de rejas”, se lamentó el comerciante, para detallar en RADIO MÁXIMA que “fue en la madrugada del lunes a las 4, me trasladé al comercio y encontré la rotura del vidrio y de tres candados, calculo que con esas pinzas grandes, y el estruendo del vidrio seguramente alertó para que llegara la Policía”.

“Se vio que había otra persona que estaba haciendo de campana, y la Policía no lo pudo agarrar. Actuaron encapuchados y con pasamontañas, creo que eran dos, el que intentaba entrar y el otro”, indicó.

Yamil mencionó que “la vez anterior entraron, todavía no habíamos realizado la apertura, se llevaron latones de cervezas, fernet y otra mercadería…hubo allanamientos, pero no recuperaron nada”.

Dijo además que “hay vecinos que me dicen que les han entrado, yo no soy de la zona porque vivo en otro lugar, pero los clientes me dicen que hay varios personajes que andan a la noche”.