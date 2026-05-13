Dorati: “El presupuesto universitario es el más bajo en 20 años”

El decano de la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú, José Dorati, manifestó en RADIO MÁXIMA que “lo que hay que hacer es cumplir con la ley de financiamiento universitario”, y remarcó que el presupuesto universitario “es el más bajo en 20 años”.

Al hablar sobre el planteo de la última movilización del sector universitario, Dorati remarcó que “entendemos que el sistema representativo, republicano y federal permite la posibilidad de discutir leyes, todo se ha cumplido en el marco de la legalidad y la división de poderes, y lo que hay que hacer es cumplir con la ley de financiamiento universitario”.

Agregó que “el presupuesto universitario es el más bajo de los últimos 20 años, los salarios docentes han tenido una caída y están muy por debajo de lo que han crecido en el sector público nacional, y la verdad que cuando un docente renuncia, se van ocho o diez años de formación”.

Consultado sobre la acusación desde el gobierno, que la movilización reunió a sectores opositores, Dorati manifestó que “la cuestión partidaria en las marchas no tiene absolutamente nada que ver, por supuesto que hay movimientos que se suman a caminar, pero lo que se plantea es una situación de docentes, no docentes y estudiantes, no hay una aparateada como se dice en la jerga política, para hacer una movilización”.