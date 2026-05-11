Comenzó el traslado de más de 300 vehículos depositados en el acceso a la ciudad

En un operativo integral, se retiran y trasladan vehículos depositados en la Autovía 14 y en la Comisaría 7ª. El intendente Davico aseguró que "esto no es solo sacar autos abandonados. Es recuperar el orden, la imagen y el orgullo de Gualeguaychú".

El Gobierno de Gualeguaychú y la Policía de Entre Ríos, con sus respectivas grúas, llevan adelante el operativo de retiro y traslado hacia la Unidad Penal 9 (UP9), situada en Ruta Nacional 136, de más de 300 vehículos secuestrados que permanecían en la vera de la Autovía 14 y en la Comisaría Séptima, en el acceso a la ciudad.

Se trata de una situación de larga data: los vehículos de la Comisaría Séptima fueron acumulados durante los últimos 20 años, mientras que los ubicados sobre la Ruta Nacional 14 permanecen allí desde hace más de 10 años, tras el colapso del espacio de resguardo original.

La intervención fue impulsada por la Provincia de Entre Ríos, con acompañamiento del intendente Mauricio Davico, en el marco de una política de ordenamiento, seguridad vial y saneamiento ambiental.

En este sentido, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, destacó: “Esto no es solamente sacar autos abandonados. Es recuperar el orden, la imagen y el orgullo de Gualeguaychú”. Y remarcó: “Lo que estuvo olvidado durante 20 años, hoy esta gestión decidió enfrentarlo y resolverlo”.

El operativo contempla el retiro progresivo de los vehículos, muchos de ellos vinculados a causas judiciales, respetando los procedimientos legales vigentes.

De esta manera, el Gobierno municipal y provincial consolidan una política de articulación interinstitucional orientada a recuperar espacios estratégicos, fortalecer la seguridad vial y mejorar la ciudad.

Prensa municipal