Falleció el histórico ambientalista Juan Veronesi

Este miércoles, a los 90 años, falleció Juan Veronesi, uno de los fundadores de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú.

Un luchador incansable por las causas ambientales, Veronesi tuvo complicaciones cardiológicas que provocaron su fallecimiento.

Juan nació en la zona de Las Piedras en Pehuajó Norte, en la provincia de Entre Ríos.

Fue un docente rural que trabajó en Santa Fe, Buenos Aires y Formosa antes de regresar a Gualeguaychú en 2001.

Con su inseparable esposa Gilda Bilinski se instalaron en Pueblo Belgrano, donde montaron su pequeña fábrica de miel, dulces y escabeches. Ambos dedicaron buena parte de sus vidas en las últimas décadas a la lucha ambiental.