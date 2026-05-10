Comienza la etapa final del boulevard Pedro Jurado

Con la superficie ya preparada y 92,5 toneladas de asfalto modificado con polímeros listas para su aplicación, la reconstrucción total del corredor arrancará mañana su etapa definitiva.

El Gobierno de Gualeguaychú dará inicio este lunes a la colocación de la carpeta asfáltica en el boulevard Pedro Jurado, la última etapa de la reconstrucción total del corredor en el tramo comprendido entre Artigas —frente a la Terminal de Ómnibus— y Urquiza.

Para ese paso final, el municipio adquirió 92,5 toneladas de asfalto modificado tipo AM3 marca Shell, con una inversión superior a los 232 millones de pesos, un material que incorpora polímeros a la mezcla tradicional y que mejora la elasticidad, la resistencia y el comportamiento ante temperaturas extremas, lo que reduce deformaciones, extiende la vida útil de la carpeta y disminuye la necesidad de reparaciones frecuentes.

Durante la semana pasada, personal de la Dirección de Obras Públicas completó las tareas preparatorias: limpió las superficies tratadas con base negra y bacheo profundo, aplicó el riego de liga —una capa de emulsión asfáltica a presión que garantiza la unión entre la base y la nueva cubierta—, extendió el Geotextil sobre toda la calzada y ejecutó el granceo fino para asegurar la adherencia entre el tejido, el riego y la capa estructural inferior.

Todo el material utilizado fue producido en la Planta de Asfalto Municipal, que también proveerá la mezcla para la carpeta definitiva.

La obra comprende la reconstrucción de aproximadamente 20.000 metros cuadrados de calzada —equivalentes a 48 cuadras— con una inversión total superior a los 1.000 millones de pesos, financiada íntegramente con fondos propios y ejecutada por personal municipal bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

La recuperación estructural de uno de los accesos más transitados de la ciudad, con tecnología de punta y producción propia, es la apuesta más eficiente para garantizar durabilidad real en una arteria que el remiendo ocasional ya no podía sostener.

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