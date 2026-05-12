Importante movilización en Gualeguaychú en defensa de la universidad pública

En la tarde de este martes, desde Gualeguaychú se adhirió a la movilización nacional en defensa de la universidad pública.

La movida incluyó una clase pública a cargo de docentes y estudiantes de la carrera Medicina Veterinaria en la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología (25 de Mayo y Perón).

La concentración se realizó en en 25 de mayo y Perón, una asamblea para informar sobre la situación, para luego marchar junto a la Comunidad hacia Plaza San Martín.