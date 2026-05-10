Comienza una semana estable, fría y con heladas matinales

Tras el temporal histórico que combinó tormentas severas, nevadas, viento Zonda y una profunda ciclogénesis, el país ingresó ahora en un escenario completamente distinto, caracterizado por bajas temperaturas persistentes, escasas precipitaciones y nuevos ingresos de aire polar.

Con el sistema de baja presión ya desplazado hacia el Atlántico, un centro de altas presiones empezó a consolidarse sobre buena parte del territorio nacional. Este cambio atmosférico estabilizó las condiciones del tiempo y favoreció el ingreso de una masa de aire frío que comenzó a sentirse especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

Las proyecciones meteorológicas anticipan una semana dominada por jornadas frías y secas en gran parte del país. Los especialistas advierten que persistirán anomalías negativas tanto de temperatura como de precipitaciones, lo que significa que el ambiente continuará más frío y con menos lluvias de lo habitual para esta época del año.

En Gualeguaychú, el impulso de aire frío ya se hace sentir y nos propone mañanas bien otoñales.

Un centro de alta presión se instala sobre el territorio mientras se pierde por el Atlántico el sistema de mal tiempo que tanto bramó estos últimos días.

Ahora le damos la bienvenida al sol y a las heladas mañaneras hasta el miércoles, donde el ingreso de un nuevo pulso de aire frío podría poblar el cielo de nubes y dejar alguna baja chance de precipitaciones.

El jueves 14 nubes aún y viernes 15 vuelven los ratos de sol, aunque otro pulso frío se prepara para el próximo finde con tiempo algo inestable y alguna chance de lluvias pasajeras.

Fuente: elonce - Clima Gualeguaychú

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