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Guale PARTICIPACIÓN

El Barrio 348 tiene nueva comisión vecinal

La asamblea contó con la participación de 20 asambleístas, que avanzaron en la elección de las autoridades que representarán al barrio ante el Estado municipal, así como también en la definición del nombre y los límites jurisdiccionales.

13 May, 2026, 19:47 PM

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Participación Ciudadana, llevó adelante una Asamblea General Ordinaria junto a vecinos del Barrio 348 "Eva Perón", donde se concretó la conformación de una nueva comisión vecinal.

 

La asamblea se realizó el pasado 12 de mayo y contó con la participación de 20 asambleístas, quienes avanzaron en la elección de las autoridades que representarán al barrio ante el Estado municipal, así como también en la definición del nombre y los límites jurisdiccionales de la comisión vecinal.

 

Durante el encuentro, coordinado por el responsable del Área de Participación Ciudadana, Matías Visconti, y con el acompañamiento de los concejales Juan Pablo Castillo, Jorge Roko y Raymundo Legaria, fueron elegidas las nuevas autoridades. Germán Miler fue designado presidente, acompañado por M. Celia Gómez como secretaria y M. Ángeles Barrios como tesorera.

 

La comisión se completa con Claudio Carballo (primer vocal), Luis Ángel Durán (segundo vocal), Laura Santiago (tercera vocal) y Brian Sanboval (cuarto vocal). Estela Frias fue designada revisora de cuentas, mientras que Susana Calvares y Betty Loustalet ocuparán los cargos suplentes.

 

Asimismo, se aprobaron los límites de la jurisdicción: al sur Gervasio Méndez, al este Boulevard Martínez y al oeste República del Líbano.

 

Desde el área municipal destacaron la importancia de estos espacios de participación, entendiendo que las comisiones vecinales cumplen un rol fundamental en la construcción de vínculos entre el Estado y la comunidad, promoviendo el diálogo y el trabajo conjunto para mejorar cada sector de la ciudad.

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