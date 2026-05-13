Comerciantes creen que “falta difusión” del mercado de la vieja terminal

Comerciantes del mercado que funciona en la vieja terminal de ómnibus de Gualeguaychú consideraron en diálogo con el móvil de RADIO MÁXIMA que es necesaria na mayor difusión del lugar.u

“Estamos con una cafetería en una esquina donde pasa mucha gente, pero muchos no saben los locales que hay adentro, que hay diferentes ofertas comerciales, creo que falta difusión”, dijo un comerciante.

“Abrimos a la mañana para darle actividad al espacio, hay que darle vida al mercado”, agregó.

“Hubo una rotación comercial, de los originales quedan poquitos y el resto ha ido cambiando, el ochenta por ciento son nuevos”, señaló.

Desde un negocio de fiambrería y regionales, manifestaron que “acá se vende bien, tenemos clientes del barrio, de Pueblo Belgrano… Trabajamos más con gente de Gualeguaychú que con turistas”.

Destacó además que “cuando se organizan eventos viene mucha gente”.

En un comercio de ropa urbana y deportiva, expresaron que “el movimiento es bastante tranquilo, a veces no anda nadie, pero a veces preguntan y miran, muchas preguntas más que nada”.

“Nosotros estamos desde el principio, algunos se tuvieron que ir más al centro, pero ahí están más caros los alquileres. Turismo viene poco, salvo los fines de semana porque hay hoteles alrededor, falta difusión”, dijo una comerciante.

“Ahora hay un café, un centro de pagos que genera movimiento”, destacó finalmente.