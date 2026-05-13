Perigan tiene sentido único de circulación entre Boulevard Daneri y Río Gallegos

A partir de esta modificación, la circulación por calle Perigan quedó establecida en un único sentido, de este a oeste, con ingreso desde Boulevard Daneri hacia Río Gallegos.

La medida se llevó adelante a partir de diversos reclamos realizados por vecinos de la zona y luego de la evaluación técnica correspondiente por parte de la Dirección de Tránsito, que determinó la factibilidad de implementar la nueva modalidad de circulación.

Cabe destacar que, hasta el momento, calle Perigan mantenía doble sentido de circulación hasta Boulevard Daneri. Con la nueva disposición, quienes circulen por Perigan deberán, al llegar a Río Gallegos, girar hacia Clavarino para acceder nuevamente al boulevard.

Además, se realizaron las adecuaciones correspondientes en materia de señalización vial, con la colocación de carteles de contramano y la modificación del nomenclador ubicado en Boulevard Daneri, donde se indica el nuevo sentido de circulación de este a oeste.

Desde la Dirección de Tránsito se solicita a conductores y vecinos respetar la nueva señalización, a fin de favorecer una circulación más segura y ordenada en el sector.

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