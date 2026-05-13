 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CALLES

Perigan tiene sentido único de circulación entre Boulevard Daneri y Río Gallegos

La medida fue implementada por la Dirección de Tránsito luego de evaluar reclamos de vecinos de la zona. La circulación es de este a oeste.

13 May, 2026, 20:16 PM

A partir de esta modificación, la circulación por calle Perigan quedó establecida en un único sentido, de este a oeste, con ingreso desde Boulevard Daneri hacia Río Gallegos.

 

La medida se llevó adelante a partir de diversos reclamos realizados por vecinos de la zona y luego de la evaluación técnica correspondiente por parte de la Dirección de Tránsito, que determinó la factibilidad de implementar la nueva modalidad de circulación.

 

Cabe destacar que, hasta el momento, calle Perigan mantenía doble sentido de circulación hasta Boulevard Daneri. Con la nueva disposición, quienes circulen por Perigan deberán, al llegar a Río Gallegos, girar hacia Clavarino para acceder nuevamente al boulevard.

 

Además, se realizaron las adecuaciones correspondientes en materia de señalización vial, con la colocación de carteles de contramano y la modificación del nomenclador ubicado en Boulevard Daneri, donde se indica el nuevo sentido de circulación de este a oeste.

 

Desde la Dirección de Tránsito se solicita a conductores y vecinos respetar la nueva señalización, a fin de favorecer una circulación más segura y ordenada en el sector.

Temas

CALLES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso