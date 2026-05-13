 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale Cultura

Se abre la inscripción para el fondo municipal de fomento a las Artes y la Cultura

El fondo se implementa por tercer año consecutivo y representa una inversión millonaria por parte del municipio. La presentación será este viernes a las 19:30 h en el Museo Fray Mocho.

13 May, 2026, 17:48 PM

La convocatoria estará abierta del 15 de mayo al 12 de junio.

 

El Gobierno de Gualeguaychú de Gualeguaychú realizará este viernes el lanzamiento oficial del Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026, una herramienta que busca acompañar la producción local, promover nuevos proyectos y fortalecer el desarrollo cultural de la ciudad.

 

El encuentro se realizará a las 19:30 h en el Museo Casa Natal Fray Mocho, donde se presentarán los principales lineamientos del programa, las modalidades de participación, los requisitos de inscripción y los criterios de evaluación para esta nueva edición.

 

El fondo se implementa por tercer año consecutivo y representa una inversión millonaria por parte del Gobierno local, destinada a becas de formación y subsidios para proyectos creativos. En sus ediciones anteriores, correspondientes a 2024 y 2025, permitió acompañar un total de 60 proyectos aprobados.

 

En esta nueva convocatoria podrán participar artistas, creadores, colectivos y espacios culturales que deseen presentar propuestas vinculadas a distintas disciplinas. El objetivo es fomentar, estimular y acompañar la producción artística local, generando oportunidades concretas para el desarrollo del sector.

 

Las iniciativas podrán abarcar una amplia variedad de lenguajes y expresiones, entre ellos artes visuales, artes escénicas, música, audiovisual y literatura. También se contemplarán propuestas comunitarias, de rescate patrimonial y de comunicación, así como proyectos orientados al fortalecimiento de espacios culturales.

 

La inscripción estará abierta desde el 15 de mayo hasta el 12 de junio, mientras que los resultados se darán a conocer durante la primera semana de julio. Los proyectos serán evaluados según su relevancia cultural, impacto comunitario, viabilidad, creatividad e innovación, con el propósito de fortalecer la identidad local y ampliar el acceso a las expresiones artísticas.

 

Además, los beneficiarios deberán realizar una devolución a la comunidad mediante actividades abiertas, garantizando el acceso público a los resultados del fondo y promoviendo el vínculo entre los proyectos seleccionados y los vecinos.

 

Se invita a artistas, trabajadores del ámbito cultural y a toda la comunidad a participar del lanzamiento para conocer en detalle esta herramienta de apoyo al desarrollo cultural de la ciudad.

Temas

Cultura

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso