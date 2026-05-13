Se abre la inscripción para el fondo municipal de fomento a las Artes y la Cultura

La convocatoria estará abierta del 15 de mayo al 12 de junio.

El Gobierno de Gualeguaychú de Gualeguaychú realizará este viernes el lanzamiento oficial del Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026, una herramienta que busca acompañar la producción local, promover nuevos proyectos y fortalecer el desarrollo cultural de la ciudad.

El encuentro se realizará a las 19:30 h en el Museo Casa Natal Fray Mocho, donde se presentarán los principales lineamientos del programa, las modalidades de participación, los requisitos de inscripción y los criterios de evaluación para esta nueva edición.

El fondo se implementa por tercer año consecutivo y representa una inversión millonaria por parte del Gobierno local, destinada a becas de formación y subsidios para proyectos creativos. En sus ediciones anteriores, correspondientes a 2024 y 2025, permitió acompañar un total de 60 proyectos aprobados.

En esta nueva convocatoria podrán participar artistas, creadores, colectivos y espacios culturales que deseen presentar propuestas vinculadas a distintas disciplinas. El objetivo es fomentar, estimular y acompañar la producción artística local, generando oportunidades concretas para el desarrollo del sector.

Las iniciativas podrán abarcar una amplia variedad de lenguajes y expresiones, entre ellos artes visuales, artes escénicas, música, audiovisual y literatura. También se contemplarán propuestas comunitarias, de rescate patrimonial y de comunicación, así como proyectos orientados al fortalecimiento de espacios culturales.

La inscripción estará abierta desde el 15 de mayo hasta el 12 de junio, mientras que los resultados se darán a conocer durante la primera semana de julio. Los proyectos serán evaluados según su relevancia cultural, impacto comunitario, viabilidad, creatividad e innovación, con el propósito de fortalecer la identidad local y ampliar el acceso a las expresiones artísticas.

Además, los beneficiarios deberán realizar una devolución a la comunidad mediante actividades abiertas, garantizando el acceso público a los resultados del fondo y promoviendo el vínculo entre los proyectos seleccionados y los vecinos.

Se invita a artistas, trabajadores del ámbito cultural y a toda la comunidad a participar del lanzamiento para conocer en detalle esta herramienta de apoyo al desarrollo cultural de la ciudad.

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