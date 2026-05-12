Guanimal Day: todo listo para las jornadas de bienestar y salud animal

La iniciativa integral está destinada al bienestar animal y la tenencia responsable contando con castraciones masivas, vacunación, charlas abiertas a la comunidad y un gran desfile canino, en consonancia con las políticas públicas de salud y convivencia ciudadana que se desarrollan de manera permanente.

La actividad comenzará, el sábado, con castraciones y vacunación antirrábica desde las 8:30 horas, en tanto las charlas educativas comenzarán a las 10 y se extenderán hasta las 16 horas contando con distintas disertaciones vinculadas al cuidado responsable, salud animal, prevención y herramientas útiles para la vida cotidiana de las mascotas. La propuesta está diseñada para ser un espacio de aprendizaje accesible y práctico para toda la familia.

Uno de los momentos destacados de la jornada será la presencia de Fernando Pieroni, referente de la Fundación Planeta Vivo ARG, quien compartirá su experiencia en rescate, concientización y bienestar animal, respondiendo inquietudes del público presente.

A partir de las 16 horas se dará inicio al desfile canino, una de las actividades más esperadas. Los interesados en participar pueden inscribirse a través del formulario oficial (https://forms.gle/XfPBn6UZBgdWzFYD6). Se recuerda que la inscripción definitiva queda sujeta a la recepción del mail de confirmación correspondiente.

El día domingo continuarán las castraciones y vacunación antirrábica desde las 8:30 hasta las 14 horas.

Durante ambas jornadas se recibirán donaciones para mascotas, tales como alimento balanceado, ropa o abrigo, collares, correas y elementos de sanidad (pipetas y curabicheros), destinados a colaborar con el trabajo de las organizaciones proteccionistas locales.

En cuanto a las castraciones, desde la organización se recuerda que es estrictamente necesario cumplir con los requisitos establecidos: los animales deben contar con un ayuno sólido de 18 horas y líquido de 12 h. Por razones de seguridad, los perros deberán asistir con collar y correa, mientras que los gatos deben ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsas de red.

El predio contará además con propuestas gastronómicas para el disfrute de los vecinos y visitantes.

Municipalidad de Gualeguaychú

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