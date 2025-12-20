El Centro Comercial inicia agenda conjunta con el Gobierno de Gualeguaychú

El último viernes, en el Salón Azul del Palacio Municipal, se llevó a cabo una importante reunión entre referentes del Centro de Defensa Comercial e Industrial (CDCI) y funcionarios del Gobierno de Gualeguaychú.

La nueva presidente, Eugenia Garbino, quien asumió el cargo días atrás convirtiéndose en la primera mujer en liderar la institución en sus más de 125 años de historia, estuvo acompañada por los miembros de la comisión directiva Rubén Cabrera, Adolfo Solari y Fernando Zubillaga.

Por parte del gobierno local, participaron el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; la responsable de Rentas, Delfina Peñalva; la directora de Habilitaciones, Diana Visconti; concejales del oficialismo, entre otros.

Tras las presentaciones de rigor, se abordaron las principales temáticas planteadas por la comisión directiva del CDCI. En primer lugar, se

discutieron las problemáticas relacionadas con los trámites de habilitaciones comerciales e inspecciones, donde se intercambiaron ideas y propuestas con las diferentes áreas y direcciones municipales, analizando posibles acciones conjuntas para agilizar y mejorar estos procesos.

Otro punto central fue la preocupación del sector comercial por la venta de mercadería en condiciones irregulares y el ejercicio ilegal del comercio. En este sentido, se conversó sobre la necesidad de articular

acciones coordinadas con otras áreas del Estado provincial y nacional para combatir estas prácticas que afectan la competitividad de los comercios formales.

Finalmente, en relación con estos y otros temas, las partes establecieron un marco de trabajo conjunto para desarrollar y abordar las prioridades principales del sector durante el año 2026, fortaleciendo el diálogo entre la entidad gremial empresaria y el Gobierno local en pos del desarrollo comercial e industrial de Gualeguaychú.

